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göre risk

Kanarya, hücum futbolu ve presle başlayacak. göre taktik+oyuncu değişikliği yapılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Skora göre risk
Evinde kazanmak isteyen , karşısında hücuma dönük bir taktik ile maça başlayacak. Presle rakip hataya zorlanacak. Teknik heyet, oyun içinde gelişecek ihtimaller için de hazırlığını yaptı. Gole gerek olursa Ferdi, Ademi, Thiam ve Mert Hakan sahaya sürülecek. Skorun korunması ihtiyacı halinde ise Lemos ve Sadık devreye alınacak. Savunma da asla ihmal edilmeyecek. Rakibin etkili silahları Aboubakar, Larin ve Atiba kademeli markajla etkisiz hale getirilecek.
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