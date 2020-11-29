Skora göre risk

Kanarya, hücum futbolu ve presle başlayacak. Skora göre taktik+oyuncu değişikliği yapılacak.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:47Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Evinde kazanmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında hücuma dönük bir taktik ile maça başlayacak. Presle rakip hataya zorlanacak. Teknik heyet, oyun içinde gelişecek ihtimaller için de hazırlığını yaptı. Gole gerek olursa Ferdi, Ademi, Thiam ve Mert Hakan sahaya sürülecek. Skorun korunması ihtiyacı halinde ise Lemos ve Sadık devreye alınacak. Savunma da asla ihmal edilmeyecek. Rakibin etkili silahları Aboubakar, Larin ve Atiba kademeli markajla etkisiz hale getirilecek.