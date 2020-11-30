Fenerbahçe'nin Perotti kabusu gerçek oldu! İşte sözleşmesindeki o detay...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 37. Dakikada yerini Caner Erkin'e bırakmak zorunda kalan Diego Perotti'nin durumu ise belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpren yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

MAÇ BAŞI ÜCRET ALIYOR Sezon başında kronik sakat olduğu gerekçesiyle transferi eleştirilen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

Türkiye'de transfer döneminin bittiği 5 Ekim'de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücret bulunmuyor.