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'nin Perotti kabusu gerçek oldu! İşte sözleşmesindeki o detay...

'in 10. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 4-3'lük mağlubiyet ile ayrıldı. Kanarya'nın yıldızı Perotti ise ilk 11'de başladığı zorlu karşılaşmada sakatlandı ve 37. dakikada yerini 'e bıraktı. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki detay ise dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 19:49 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 19:50
Fenerbahçe'nin Perotti kabusu gerçek oldu! İşte sözleşmesindeki o detay...

'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği 'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin Perotti kabusu gerçek oldu! İşte sözleşmesindeki o detay...

'de derbisinde sakatlanarak 37. Dakikada yerini 'e bırakmak zorunda kalan Diego Perotti'nin durumu ise belli oldu.

Fenerbahçe'nin Perotti kabusu gerçek oldu! İşte sözleşmesindeki o detay...

Sarı-lacivertli kulüpren yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe'nin Perotti kabusu gerçek oldu! İşte sözleşmesindeki o detay...

MAÇ BAŞI ÜCRET ALIYOR

Sezon başında kronik sakat olduğu gerekçesiyle transferi eleştirilen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Perotti kabusu gerçek oldu! İşte sözleşmesindeki o detay...

Türkiye'de transfer döneminin bittiği 5 Ekim'de ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücret bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Perotti kabusu gerçek oldu! İşte sözleşmesindeki o detay...

Sakatlık sorunu ile zaman zaman gündeme gelen Perotti sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkarken 3 gol kaydetti. (Ajansspor)

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