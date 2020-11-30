Bu nasıl Fener!

Süper Lig'de haftanın derbisinde gülen Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 kişiyle 4-3 yenerek çok önemli bir 3 puan aldı. Karşılaşmadan önce favori gösterilen Kanarya beklentilerin aksine bu sezonki en kötü futbolunu oynadı. Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar ile ilk 20 dakikada bulduğu 2 golle şok yaşayan sarı-lacivertliler, Cisse'nin çizgiden tamamladığı golle devreye umutlu girdi: 1-2. Ancak ikinci yarıda da sahada Fenerbahçe değil, Beşiktaş fırtınası devam etti.



F.BAHÇE İNDİ, KARTAL ÇIKTI

50'de Larin'in atılmasıyla on kişi kalan Kara Kartal, 3 dakika sonra Necip'in kafasıyla farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3. Ozan Tufan'ın golü ile takibini sürdüren Kanarya, N'Sakala'nın 87'deki sayısıyla pes etti. 90+7'de Ozan'ın penaltıdan attığı gol sadece skoru belirledi: 3-4. Fenerbahçe bu sonuçla 20 puanda kalırken, averajla 3. sıraya geriledi. Boş haftasını geçen Beşiktaş ise 9 maçta 16 puana ulaştı ve 4. sıraya yükseldi. Fenerbahçe haftaya Denizli deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.