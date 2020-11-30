Haberler Fenerbahçe Bu nasıl Fener!

Bu nasıl Fener!

Maça hızlı başlayan Kanarya üst üste yediği 2 golden sonra dağıldı. Ne savunma ne hücumda organize olamadı, 10 kişilik ’a teslim oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Bu nasıl Fener!

'de haftanın derbisinde gülen oldu. Siyah-beyazlılar, 'yi deplasmanda 10 kişiyle 4-3 yenerek çok önemli bir 3 puan aldı. Karşılaşmadan önce favori gösterilen Kanarya beklentilerin aksine bu sezonki en kötü futbolunu oynadı. Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar ile ilk 20 dakikada bulduğu 2 golle şok yaşayan sarı-lacivertliler, Cisse'nin çizgiden tamamladığı golle devreye umutlu girdi: 1-2. Ancak ikinci yarıda da sahada Fenerbahçe değil, Beşiktaş fırtınası devam etti.

F.BAHÇE İNDİ, KARTAL ÇIKTI
50'de Larin'in atılmasıyla on kişi kalan Kara , 3 dakika sonra Necip'in kafasıyla farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3. 'ın golü ile takibini sürdüren Kanarya, N'Sakala'nın 87'deki sayısıyla pes etti. 90+7'de Ozan'ın penaltıdan attığı gol sadece skoru belirledi: 3-4. Fenerbahçe bu sonuçla 20 puanda kalırken, averajla 3. sıraya geriledi. Boş haftasını geçen Beşiktaş ise 9 maçta 16 puana ulaştı ve 4. sıraya yükseldi. Fenerbahçe haftaya deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise 'yı konuk edecek.

BİZE ULAŞIN