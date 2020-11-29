Haberler Fenerbahçe Ağırlığımızı koyalım! Fenerbahçe için 3 puandan fazlası

Ağırlığımızı koyalım! için 3 puandan fazlası

'de sahasında bugün 'ı konuk edecek galibiyete kilitlendi. Sarı-lacivertiler yenerek lige ağırlığını koymayı hedefliyor. İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Ağırlığımızı koyalım! Fenerbahçe için 3 puandan fazlası

'de sahasında bugün 'ı konuk edecek galibiyete kilitlendi. Sarı-lacivertiler yenerek lige ağırlığını koymayı hedefliyor. Teknik heyet, derbilerin şampiyonluk yarışındaki moral faktörüne dikkat çekerek oyunculara 3 puanın çok önemli olduğunu hatırlattı. Kanarya bu akşam kazanırsa en ciddi rakiplerinden Beşiktaş ile puan farkını bir maç fazlasıyla 10'a çıkaracak. Zirve yarışında etkili olan ilk yarıdaki derbi serisini de 7 puanla tamamlayacak.

İSTATİSTİKLERDE ÖNDE
Sarı-lacivertliler, ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, 'u 'de 3-1 mağlup etmişti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, haftaya 20 puan+averajla 2. sırada girdi. Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7. sırada (13 puan). Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, SOSA, GUSTAVO, PELKAS, OZAN, PEROTTI, CISSE

BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, NECİP, MONTERO, RIDVAN, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, MENSAH, LARIN, ABOUBAKAR

SON PROVA YAPILDI
Kanarya hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'da teknik ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Futbolcular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

6 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli takımda 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları geçmeyen kaleci , Nazım Sangare, ve Mbwana Samatta ile hasta olan ve , Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

GUSTAVO SINIRDA
Luiz Gustavo ceza sınırında. Üç sarı kartı bulunan Brezilyalı ön libero bu akşam da kart görmesi durumunda cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Erol Bulut'un 'a şansı tutmuyor. Teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş ile 6 kez karşılaşan Bulut, 5'ini kaybetti, tek puan alabildi. Yeni 'nın başında 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik; ile 2 mağlubiyet alan Bulut bu akşam ilk galibiyetini almaya çalışacak.

BİZE ULAŞIN