Ağırlığımızı koyalım! Fenerbahçe için 3 puandan fazlası

Süper Lig'de sahasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe galibiyete kilitlendi. Sarı-lacivertiler ezeli rakibini yenerek lige ağırlığını koymayı hedefliyor. Teknik heyet, derbilerin şampiyonluk yarışındaki moral faktörüne dikkat çekerek oyunculara 3 puanın çok önemli olduğunu hatırlattı. Kanarya bu akşam kazanırsa en ciddi rakiplerinden Beşiktaş ile puan farkını bir maç fazlasıyla 10'a çıkaracak. Zirve yarışında etkili olan ilk yarıdaki derbi serisini de 7 puanla tamamlayacak.



İSTATİSTİKLERDE ÖNDE

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'u Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, haftaya 20 puan+averajla 2. sırada girdi. Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7. sırada (13 puan). Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.



MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, SOSA, GUSTAVO, PELKAS, OZAN, PEROTTI, CISSE



BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, NECİP, MONTERO, RIDVAN, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, MENSAH, LARIN, ABOUBAKAR



SON PROVA YAPILDI

Kanarya hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'da teknik ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Futbolcular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



6 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli takımda 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları geçmeyen kaleci Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta olan Sinan Gümüş ve Valencia, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.



GUSTAVO SINIRDA

Luiz Gustavo ceza sınırında. Üç sarı kartı bulunan Brezilyalı ön libero bu akşam da kart görmesi durumunda cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.



ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Erol Bulut'un Kartal'a şansı tutmuyor. Teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş ile 6 kez karşılaşan Bulut, 5'ini kaybetti, tek puan alabildi. Yeni Malatya'nın başında 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik; Alanyaspor ile 2 mağlubiyet alan Bulut bu akşam ilk galibiyetini almaya çalışacak.