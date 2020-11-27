Haberler Fenerbahçe Rizespor Başkanı Hasan Kartal Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den gelen parayı açıkladı!

Başkanı Hasan Vedat Muriqi için 'den gelen parayı açıkladı!

Vedat Muriqi'nin bir sonraki transferinden yüzde 15 pay sahibi olan 'da başkan Hasan , 'nin söz konusu miktarın ilk taksidini yatırdığını açıkladı. Kartal, sarı-lacivertli ekipten ilk taksit olarak 650 bin euro geldiğini ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 14:06
Rizespor Başkanı Hasan Kartal Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den gelen parayı açıkladı!

Çaykur Başkanı Hasan , 'den İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin satışından yüzde 15 payları olduğunu hatırlatarak, sarı-lacivertli takımın ilk taksidi yatırdığını belirtti.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den gelen parayı açıkladı!

'nin bu transfer nedeniyle kendilerine ödeme yaptığını söyleyen başkan , "Alacağımızı tahsil etmeye başladık. Bize ilk taksit olarak 650 bin euro geldi. Üç yıla yayılan bir anlaşması var.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den gelen parayı açıkladı!

Sayın Ali Koç, konuşmamızda söyledi. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kağıt üzerinde yazan belli. ile bir sıkıntı yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den gelen parayı açıkladı!

Covid-19 sürecinin zorlu geçtiğini de anlatan , "Camiaların, sporcuların hastalanmaması için elinden geleni yapması lazım. Sağlık göz önüne alınarak düzen kurmak gerekli. Bir takım maça çıkamayacak şekilde hastalığa yakalandıysa, müsabakayı iptal etmenin, geciktirmenin bir anlamı yok.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den gelen parayı açıkladı!

Aşağıdan gelen sporcularla maç oynansın. Bu hastalığa yakalanmamak için her kulüp ve sporcu kendi üzerine düşen görevi yapmalı." diyerek sözlerini tamamladı.

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