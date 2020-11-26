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şoku!

Darbe aldığı sol dizinde iç yan bağlarda esneme olan Tanzayalı forvet, derbisinde yok

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:08 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Samatta şoku!

'de derbisi öncesinde şoku... Önceki gün Sivas Belediyespor ile oynanan kupa maçında darbe alan Tanzanyalı golcünün, sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Tanzanyalı golcünün Beşiktaş derbisinde forma giymesi zor.

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