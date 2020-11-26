Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde Samatta şoku... Önceki gün Sivas Belediyespor ile oynanan kupa maçında darbe alan Tanzanyalı golcünün, sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Tanzanyalı golcünün Beşiktaş derbisinde forma giymesi zor.