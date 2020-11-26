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'de maçı öncesi Perotti şoku!

, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'nin 5-1 mağlup ederken Arjantinli yıldız , oynadığı futbolla maça damgasını vuran isimlerden biri olmuştu. Maçın ardından ara vermeden derbisine hazırlanan Kanarya'da Perotti'nin serum yediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 01:06
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Perotti şoku!

'nin 5-1 kazandığı Gençlerbirliği maçının yıldızı olan , derbi öncesinde bağırsak sıkıntısı çekiyor.

Sabah'ın haberine göre karın ağrıları devam eden 32 yaşındaki oyuncu, sürekli serum tedavisi görüyor.

Arjantinli'nin durumunun iyiye gittiği, bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacağı bildirildi.

Diego Perotti'nin pazar günkü maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi. Ancak her ihtimale karşılık, Perotti'nin bünyesinin zayıflamaması adına kendisine serum takviyesinin yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

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