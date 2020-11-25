Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe durmuyor! 4 imza birden

durmuyor! 4 imza birden

ve 'nda ipi göğüslemenin hesaplarını yapan 'de devre arası çalışmaları devam ederken iç transferde de hız kesilmiyor. Sarı-lacivertliler, genç futbolcular , , kaleci ve orta saha ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:32
Fenerbahçe durmuyor! 4 imza birden

, Kupası 4.turunda 'u 4-0 yenerken sağ bekte 'a şans verdi. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile ilk maçına çıkarken genç oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.

3'ER YILLIK SÖZLEŞME!
Ajansspor'un haberine göre, Karagümrük'le yapılan hazırlık maçında bir gol atıp, bir asist yapan 'nun yanı sıra Uğur Kaan Yıldız, kaleci ve orta saha ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



GENÇLERİN PERFORMANSI SEVİNDİRDİ
Fenerbahçe bir yandan gençlere imza attırırken bir yandan Ziraat 'nda Belediyespor önünde de gençlere şans verdi. Orijinal bölgesi orta sahanın solu olan Uğur Kaan Yıldız, ilk yarıda tutuk gözüktü.

Uğur Kaan, etkili bindirmeleriyle ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koydu. Teknik Direktör Erol Bulut, sağ açıkta 'na forvet arkasında 'a görev verdi. Bu sezon geniş kadroda kendine yer bulmakta zorlanan Ferdi Kadıoğlu ve genç yıldız Ömer Faruk Beyaz da maçın iyileri arasında yerini aldı. Özellikle Ferdi'nin sağdan bindirmeleri, arkadaşlarına attığı paslar etkili olurken genç yıldız iki golün asistini de yaptı. Gençlerin performansı derbisi öncesi teknik heyeti sevindirdi.


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