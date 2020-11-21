Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

haberi: Resmi adım atıldı! 'e

Kadrosunda Çağlar Söyüncü ve olan Ada kulübü 'nin devre arasında da yönetimi ile transferi için masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:23 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:45
Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

Son iki sezonda forması altında gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan , birçok Avrupa kulübünün hedefi olmuş durumda…

Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcuyu hem Milli Takım'da hem de 'de uzun süredir takip eden 'nin önceki gün ilk resmi adımı attığı öğrenildi.

Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

ÖNCE MENAJER ARDINDAN KULÜP
İngiliz kulübünün yetkililerinin Ozan'ın menajeri Utku Cenikli ile temasa geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Leicester'ın bununla da yetinmeyeceği belirlendi.

Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

ÇOK ISRARCI DAVRANACAKLAR
Alınan bilgilere göre devre arasında kulübü ile de temasa geçecek. İngilizler'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı oldukları da ifade ediliyor.

Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

OZAN DA PREMIER LİG'İ İSTİYOR
Kadrosunda Çağlar ve Cengiz olan Ada kulübünün 'ı da alarak takımdaki Türk sayısını 3'e çıkarmak istediği öğrenildi. Milli futbolcumuz da Premier Lig'e gitmeyi hedefliyor.

Transfer haberi: Resmi adım atıldı! Ozan Tufan Leicester City'e

2 YILDA DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTI
Bir dönem Alanyaspor'a kiralanan ve kariyeri bitme noktasına gelen müthiş bir çıkış yakaladı ve adeta küllerinden doğdu. Milli Takım ve 'nin değişilmez ismi olan Ozan şimdi de Avrupa kulüplerinin gündeminde.

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