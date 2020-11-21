Fenerbahçe haberi: Varlık içinde yokluk! İşte Ozan Tufan'ın yeni görevi

Süper Lig'in en çok transfer yapan takımı Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi kadro sıkıntısına girdi. Covid testi pozitif çıkan Valencia ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra sakat olan Gökhan Gönül ile kaleci Harun Tekin'e, Nazım Sangare, enfeksiyon geçiren Kemal Ademi ve adalesinde 2. derece yırtık olan Tolga Ciğerci'nin de eklenmesi planları bozdu. Gökhan'ın yokluğunda sağ bekte görev alması beklenen Nazım milli takımdan sakat döndü.





Sabah'ın haberine göre, teknik heyetin, sağ beke daha önce 18 kez bu bölgede görev yapan Ozan Tufan'a forma vermesi bekleniyor… Orta sahada ise Gustavo, Sosa ve Pelkas üçlüsü mücadele edecek. Kanatlarda Samatta ve Perotti'nin bindirmeleriyle ileride Cisse gol arayacak.

BULUT'UN DALYA HEYECANI

Erol Bulut, Gençlerbirliği maçıyla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek. F.Bahçe ile 8 lig maçında görev alan 45 yaşındaki hoca, Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 karşılaşmaya çıkmıştı.

