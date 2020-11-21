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haberi: Varlık içinde yokluk! İşte 'ın yeni görevi

maçı için ’ya 7 eksikle giden , sağ bekte sıkıntıya girdi. ve Nazım Sangare'nin yokluğunda görev 'ın olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:14 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:41
Fenerbahçe haberi: Varlık içinde yokluk! İşte Ozan Tufan'ın yeni görevi

Süper Lig'in en çok transfer yapan takımı , maçı öncesi kadro sıkıntısına girdi. Covid testi pozitif çıkan Valencia ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra sakat olan ile kaleci Harun Tekin'e, Nazım Sangare, enfeksiyon geçiren Kemal Ademi ve adalesinde 2. derece yırtık olan Tolga Ciğerci'nin de eklenmesi planları bozdu. Gökhan'ın yokluğunda sağ bekte görev alması beklenen Nazım milli takımdan sakat döndü.

Fenerbahçe haberi: Varlık içinde yokluk! İşte Ozan Tufan'ın yeni görevi

Sabah'ın haberine göre, teknik heyetin, sağ beke daha önce 18 kez bu bölgede görev yapan 'a forma vermesi bekleniyor… Orta sahada ise Gustavo, Sosa ve Pelkas üçlüsü mücadele edecek. Kanatlarda Samatta ve Perotti'nin bindirmeleriyle ileride Cisse gol arayacak.

Fenerbahçe haberi: Varlık içinde yokluk! İşte Ozan Tufan'ın yeni görevi

BULUT'UN DALYA HEYECANI
Erol Bulut, maçıyla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek. F.Bahçe ile 8 lig maçında görev alan 45 yaşındaki hoca, Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 karşılaşmaya çıkmıştı.

Fenerbahçe haberi: Varlık içinde yokluk! İşte Ozan Tufan'ın yeni görevi

GUSTAVO İÇİN SARI TEHLİKE
'nin değişmezleri arasında yer alan Gustavo, G.Birliği maçında sarı kart görürse haftaya Beşiktaş derbisinde görev alamayacak. Brezilyalı oyuncu 8 karşılaşmaya ilk 11 başlarken sadece Rize deplasmanında 77. dakikada oyundan alındı.

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