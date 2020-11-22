Fener'den gövde gösterisi

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 2 maç fazlasıyla Alanyaspor'u 3 puan geçip liderliğe yükseldi. Milli ara öncesi Konyaspor'a 2-0 yenilen ve 4 haftalık galibiyet serisi bozulan Kanarya, Ankara'da gol şovla geri döndü. Mert Hakan'ın süper golüyle perdeyi açan Erol Bulut'un öğrencileri, Perotti (2), Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın sayılarıyla farka koştu. Ev sahibi ekibin tek sayısı Diego'dan geldi. Fenerbahçe'nin Samatta ile bir topu da üst direkten döndü.



DEPLASMAN FATİHİ

Kanarya'nın bu sezon deplasmandaki başarılı sonuçları da devam etti. Dış sahada 5. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini elde etti. Tek puan kaybı Galatasaray (0-0) karşısında yaşandı. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı. Son olarak 4 Ekim'de Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen kırmızısiyahlılar, daha sonraki 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alabildi. Fenerbahçe haftaya derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.