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Fener'den gövde gösterisi

Sarı-lacivertliler, başkentte Perotti (2), , Sosa ve Ozan’ın golleriyle farklı kazandı. Hem kadro kalitesini belgeledi hem şampiyonluk iştahını gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Fener'den gövde gösterisi

Süper Lig'de deplasmanda konuk olduğu 'ni 5-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 2 maç fazlasıyla 'u 3 puan geçip liderliğe yükseldi. Milli ara öncesi 'a 2-0 yenilen ve 4 haftalık galibiyet serisi bozulan Kanarya, 'da gol şovla geri döndü. 'ın süper golüyle perdeyi açan Erol Bulut'un öğrencileri, Perotti (2), ve 'ın sayılarıyla farka koştu. Ev sahibi ekibin tek sayısı Diego'dan geldi. Fenerbahçe'nin Samatta ile bir topu da üst direkten döndü.

DEPLASMAN FATİHİ

Kanarya'nın bu sezon deplasmandaki başarılı sonuçları da devam etti. Dış sahada 5. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini elde etti. Tek puan kaybı (0-0) karşısında yaşandı. Gençlerbirliği'nin 'deki galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı. Son olarak 4 Ekim'de 'ı deplasmanda 1-0 yenen kırmızısiyahlılar, daha sonraki 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alabildi. Fenerbahçe haftaya derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise 'ya konuk olacak.

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