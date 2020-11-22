Güzel galibiyet

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, G.Birliği'ni 5-1 yendikleri maçı değerlendirirken, temkinli konuştu. 5-1'e rağmen istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade eden Erol Bulut, "Milli maçlardan sonra maçlar zor oluyor. Futbolcular tam performans olarak üst seviyede olamıyorlar. İstediğimiz performansı sergileyemedik. Rakibe pozisyon verdik. Baskı kurdular. Üzerimize gelmelerine izin vermememiz lazım. İyi yaptığımız bir şey oldu, pozisyonları iyi değerlendirdik. Güzel galibiyetti, futbolcularıma tebrikler" dedi.

HERKES HAZIR OLMALI

Takımda yer alan tüm futbolcuların her an oynayacakmış gibi hazır olması gerektiğinin altını çizen Bulut, "25 futbolcum var. Hepsi hazır olmalı. Herkese şans gelecek, en iyi şekilde değerlendirmeliler. Gelecek hafta daha farklı 11 olmalı. Bu şekilde sezon sonuna kadar devam edecek. Çok maç var. Sakatlıklar, kart cezaları olacak. 7 futbolcumuz yoktu bugün" dedi. Bulut, hükmen mağlubiyet konusuyla ilgili "Herkes farklı şey söylediğinde, farklı yorumlanıyor, yanlış olabiliyor. Tek ağızdan doğru değerlendirmek önemli" yorumunu yaptı.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ PLANLAMA ŞEKLİ HATALI

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan fikstür eleştirisi geldi. Bulut, "Bizim takımın yarısı milli takımdaydı. Oyuncularımız perşembe akşamı geldiler, bugün de maça geldiler. Bunun planlanması doğru yapılırsa herkes daha mutlu olacak. 7 oyuncumuz bizimle yok. Ozan Tufan milli maçlar, lig maçları, 3 günde bir maç oynadı. Ozan'ı korumamız lazım" dedi.