Kayserisporlu Muğdat Çelik'ten Galatasaray maçı sonrası eleştirilere sert yanıt! Jailson...

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk ekipte karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahası içerisinde elle oynadığı pozisyon sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve penaltıya sebebiyet veren eski Galatasaraylı Muğdat Çelik, eleştirilerin odak noktası oldu.

Mücadelenin ardından konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Çelik, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor" dedi.

Pozisyonu anlatan tecrübeli futbolcu, "Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu." şeklinde konuştu.

"JAILSON'U KOVALADIĞIMIZ İÇİN OLUYOR BUNLAR"

Galatasaray'da oynadığı dönemde Fenerbahçe derbisinde Jailson ile arasında yaşanan münakaşa nedeniyle algı yapıldığını vurgulayan Muğdat Çelik, "Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." ifadelerini kullandı.

HOCASINDAN DESTEK

Maç sonu yaptığı açıklamada Muğdat'a destek çıkan Kayserispor Teknik Direktör Samet Aybaba, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." dedi.