Fenerbahçe'de Thiam siftahı yaptı

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam dün ilk golünü kaydetti. Karşılaşmaya etkili başlayan Senegalli forvet maçın başında gole yaklaştı. Ancak düzgün vuruşunda kalecinin elinden seken meşin yuvarlak direkte patladı. Thiam şanssızlığını 41. dakikada kırdı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan kestiği topa koşarak gelen Thiam güçlü bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Necati'nin çabası yeterli olmadı. Thiam sarı-lacivertli formayla ilk defa ağları sarstı. İkinci devrede ise mükemmel bir vuruşla fileleri havalandırdı.