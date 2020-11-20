Haberler Fenerbahçe Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Livaja için teklif...

ve transferde karşı karşıya! Livaja için teklif...

ve 'de son dakika haberi... Sezon sonunda yapılacak takviyeler için şimdiden çalışmalarına başlayan Süper Lig'in iki dev kulübü, bonservisini eline alacak için stratejisini belirledi. Öte yandan Yunan medyası, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Livaja için önereceği teklifi ve kontrat süresini dahi okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 11:13 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 11:17
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Livaja için teklif...

İstanbul'un iki dev kulübü ve , için şimdiden kolları sıvadı... Yunan medyasında yer alan bilgilere göre her iki kulüp de, şu anda AEK forması giyen Hırvat golcü 'ya göz dikti.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Livaja, AEK ile yeniden anlaşmak için masaya oturdu ancak Türkiye'den sürpriz ataklarla karşı karşıya kalacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN ÖNERECEĞİ RAKAM
Beşiktaş Fenerbahçe'nin Hırvat yıldız için önereceği rakam da belli oldu. Buna göre ocak ayından itibaren yasal olarak istediği kulüple görüşme hakkına sahip olacak Livaja'ya 1.5 milyon euro net ücret ve 3 yıllık kontrat teklifinde bulunulacak.

TRABZONSPOR DA DEVREDE
Öte yandan beraber Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da Livaja'yı oldukça beğendiği ve listesine aldığı ifade edildi.

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