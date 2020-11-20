Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Livaja için teklif...

İstanbul'un iki dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer için şimdiden kolları sıvadı... Yunan medyasında yer alan bilgilere göre her iki kulüp de, şu anda AEK forması giyen Hırvat golcü Marko Livaja'ya göz dikti.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Livaja, AEK ile yeniden anlaşmak için masaya oturdu ancak Türkiye'den sürpriz ataklarla karşı karşıya kalacak.





İŞTE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN ÖNERECEĞİ RAKAM

Beşiktaş Fenerbahçe'nin Hırvat yıldız için önereceği rakam da belli oldu. Buna göre ocak ayından itibaren yasal olarak istediği kulüple görüşme hakkına sahip olacak Livaja'ya 1.5 milyon euro net ücret ve 3 yıllık kontrat teklifinde bulunulacak.

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Öte yandan beraber Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da Livaja'yı oldukça beğendiği ve listesine aldığı ifade edildi.



