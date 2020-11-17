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'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

'ye yıldız futbolcularından müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin önemli silahları ile Mbwana Samatta sakatlıktan tamamen kurtuldu, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan ile mbwana samatta'dan iyi haber geldi...

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

'nin iki yıldızı, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesi takımlara çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasında yer alan iki futbolcunun da Başkent deplasmanında oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Arjantinli maestro, bu sezon oynadığı 7 lig maçında 2 gol, 1 asistlik performans sergilerken, Tanzanyalı golcü ise forma giydiği 6 lig karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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