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Teknik Direktörü 'tan sürprizi!

Milli arayı fırsat bilen , ekiplerinden ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Birçok futbolcunun milli takımda olması nedeniyle sürpriz bir kadroyu sahaya sürdü. Bulut sol bek pozisyonunda 'a görev verdi. Mikael Askarov kimdir? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 17:02 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 17:04
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mikael Askarov sürprizi!

Milli araya yenilgisiyle giren , verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Milli arayı fırsat bilen sarı-lacivertliler, ekiplerinden ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Birçok futbolcusunu milli takıma gönderen sarı-lacivertlilerde teknik direktör sahaya sürpriz bir 11'le çıktı.

Kanarya, Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse 11'iyle sahaya çıktı.

EROL BULUT'TAN ASKAROV SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de en dikkat çeken isim ise oldu. Erol Bulut, Caner ve Novak'ın milli takımda görev almasının ardından Mikael Aslarov'u 11'de görevlendirdi.

MIKAEL ASKAROV KİMDİR?

asıllı olan Askarov 2017 yılından beri Fenerbahçe altyapısında bulunuyor. 2002 doğumlu oyuncu sol bek olarak oynuyor. (Ajansspor)

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