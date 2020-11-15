Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mikael Askarov sürprizi!

Milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren Fenerbahçe, verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Milli arayı fırsat bilen sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Birçok futbolcusunu milli takıma gönderen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut sahaya sürpriz bir 11'le çıktı.

Kanarya, Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse 11'iyle sahaya çıktı.

EROL BULUT'TAN ASKAROV SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de en dikkat çeken isim ise Mikael Askarov oldu. Erol Bulut, Caner ve Novak'ın milli takımda görev almasının ardından Mikael Aslarov'u 11'de görevlendirdi.

MIKAEL ASKAROV KİMDİR?

Kazakistan asıllı olan Askarov 2017 yılından beri Fenerbahçe altyapısında bulunuyor. 2002 doğumlu oyuncu sol bek olarak oynuyor. (Ajansspor)