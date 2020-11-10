Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan dev rotasyon... Fenerbahçe'de taze kuvvet göreve!

Erol Bulut'tan dev rotasyon... 'de taze kuvvet göreve!

Süper Lig'de Konyaspor'a mağlup olarak ilk yenilgisini alan 'de teknik direktör Erol Bulut, kadroda rotasyona gitme kararı aldı. İlk 7 haftalık ‘çıkışta’ başrolü oynayan ile 'ün dinlendirilip Filip Novak ve Nazım ’ye şans verilmesi gündemde. Papiss Cisse de ilk 11’e aday. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Erol Bulut'tan dev rotasyon... Fenerbahçe'de taze kuvvet göreve!

Milli aradan sonra 'ne konuk olacak 'de teknik direktör Erol Bulut, analizlere başladı. 2-0 kaybettikleri maçını yardımcıları ile tekrar izleyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, eksik ve hataları tek tek tespit ediyor. Samandıra'da yapılacak idmanlarla bunlar giderilmeye çalışılacak. Kadroda da rotasyona gidilecek. Değişiklik yaşanması beklenen mevkiler ise bekler+kanatlar ile forvet.

FILIP NOVAK'A ŞANS
Ortak kanı lige müthiş başlayan (3 asist) ile 'ün (1 gol+1 asist) yoruldukları yönünde... İlk 8 haftada büyük efor sarfeden ve lokomotif görevi üstlenen ikilinin dinlendirilmesi gündemde. Böylelikle sol bekte yeni transfer Filip Novak'ın performansı da test edilecek. Sağda ise nöbeti alacak. Forvette Samatta-Cisse, kanatta Valencia-Perotti değişimi de olası. Sosa da tekrar ilk onbire dahil edilecek.

BİZE ULAŞIN