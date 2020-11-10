Fenerbahçeli milli sporcu Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru!

Fenerbahçe'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı, dünyanın önde gelen yüzücülerini geride bırakarak haftanın MVP'si olmuştu. Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada 25.29 ile Avrupa rekoru kırarken, aynı disiplinde 50 metre skins yarışını da birinci bitirmiş, 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında ise 55.97'la ikinci olarak Açık Yaşta Türkiye rekoru kırmıştı.

Rekortmen yüzücü bu kez de Avrupa rekoru kırdı. Fenerbahçe Kulübü'nün milli sporcusu Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 ile Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.