Emre Belözoğlu: Tek hedef şampiyonluk

Futbolculuk kariyerine geçtiğimiz sezon sonunda nokta koyan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevine resmen başladı. İMZA töreninde konuşan Belözoğlu hedeflerinin takımı şampiyon yapmak olduğunu söyledi. İşte Emre'den inciler: * Dostlarım bu görevin Türkiye'de ağırlığı yok dediler ama ben bu işe dört elle sarılacağım. * Fenerbahçe'de hedef şampiyonluktur. İkincilik başarı kabul edilmez. Rahmetli İslam Çupi ağabeyin dediği gibi 'Fenerbahçe mutluysa, Türkiye mutludur.' Umarım taraftara şampiyonluğu yaşatmak nasip olur. * Kendimi yönetmede bazen aciz kaldığım dönemler oldu hırsımdan dolayı. Ama çevremi hep iyi yönettim. * Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi kalitedir. Herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. * Ciddi ve doğru hamleler yaptık. Performans olarak sözleşmeler yaptık. Ortalama maaş 1 milyon euro. * Alamadığımız oyuncular da var. 10'da 8, 10'da 9 olarak istediklerimizi yaptığımızı söyleyebilirim. * Kulübede olmayacağım. Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Ona iyi bir ortam sağlama görevi bende. * Transferin arkasında çok büyük bir ekip var. * En büyük hayalim, bu memleketin çocuklarına formayı giydirmek. Başkanımızdan altyapı için daha cüretkar bir destek istedim. * Transferi asla başarı olarak görmüyorum. Şampiyonluk halinde planlarımızı 5-10 yıllık yapacağız."





ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

KOÇ: Emre transferde adeta şapkadan tavşan çıkarttı. Futbolculuk kariyerinden daha fazlasını yakalamasını dilerim FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünün camiaya hayırlı olmasını diledi. "Emre'nin F.Bahçeliliğini tartışmaya gerek. Gerçek bir Mohikan. İmzanın lafı bile olmadı" diyen Koç, "Bu transfer döneminin lideriydi. Hoca tercihi için de konuştuk. Finans yönüyle de ilgilenmesi, Avrupa'daki networku beni çok etkiledi. Şapkadan tavşan çıkardı diyebiliriz. Yaptığımız transferlerle kalitemizi arttırdık, maliyetimizi düşürdük. Görevi 1 sezon çünkü seneye seçim var. İnanıyorum ki uzun yıllar burada kalacak. Futbolculuk kariyerindekinin daha fazlasını yakalamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

IŞIĞI GÖRÜYORUM

Ali Koç, zirveye oynayacak iki takım kurduklarını dile getirerek, "İlk 6 hafta sonuçları iyi. Daha yolumuz uzun. Sıkıntılar, kayıplar olacak. Test edileceğimiz süreçler de olacak. Ancak tünelin sonunda iyi bir ışık görüyorum. İnşallah şampiyonluğa ulaşırız" diye konuştu. Koç ayrıca Gökhan Gönül ayrılırken içinin parçalandığını, dönüp kaptan olmasına çok sevindiğini vurguladı. Transfer döneminde Emre'nin Malang Sarr'ı Erol Bulut'un ise Bakasetas'ı istediğini ancak alamadıklarını da açıkladı.







