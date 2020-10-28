Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kaç teknik direktörle görüştü? İşte cevabı

kaç görüştü? İşte cevabı

Yaz transfer döneminde birçok teknik adamla görüştükten sonra 'u göreve getiren 'nin, resmi olarak temas kurduğu hoca sayısı belli oldu. Başkan , toplam 4 görüştüklerini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 16:46
Fenerbahçe kaç teknik direktörle görüştü? İşte cevabı

Başkanı , sezon başında dahil toplam 4 görüştüklerini açıkladı. Bulut ve Emre Belözoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Koç şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimizde bir hoca seçeceğiz ve onunla devam edeceğiz dedik ama maalesef böyle olmadı. Umarım bundan sonra ile uzun süre çalışırız.

"TOPU TOPU 4 HOCAYLA GÖRÜŞTÜK"
Topu topu 4 hocayla görüştük. Tabii bu arada Erol Bulut, ile kupa finaline gidiyordu. Sonra ben Alanyaspor Başkanı Sayın Çavuşoğlu'nu aradım. Ona 'Hocanızla görüşmek istiyoruz, müsaadenizle görüşebilir miyiz?' dedim. O da, Görüşmemenizi tercih ederim' dedi.

Kulübün formasını giymiş iki kişiyle futbolu götüreceğiz. Erol Hoca bence kariyerinin zirvesine Fenerbahçe'de ulaşacak. Biz olalım, olmayalım, Emre de yıllarca bu camiaya hizmet edecek."

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