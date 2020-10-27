Hangisini tutacaksın!

Sezon başında 18 transfer yapan F.Bahçe kurduğu geniş kadronun meyvelerini toplamaya başladı. Özellikle hücum hattındaki zenginlik rakipler için tam bir kabus. Bunun son örneği Trabzon maçında yaşandı. İlk 11'de çıkan Samatta suskun kalınca Erol Bulut devrede Cisse'yi oyuna aldı. Geçen sezon 22 golle krallık yarışında 2. olan Senegalli 1 gol attı, 1 de asist yapıp maçı çözdü. Kulübeden oyuna dahil olan Mert Hakan, Novak ve Ademi de geçen sezon oynadıkları takımlarda 35 gol attı. Bu F.Bahçe'nin kulübedeki gücünü gösteriyor.



CISSE'NİN TRABZON PERFORMANSI



Süre (dk): ........45

Gol: ..................... 1

Asist: .................. 1

Pas %: ............. 78

RCS topla buluşma: ....2

Hava topu: .....3/4



KAFAYI KULLANDI

Sarı-lacıvertli futbolcular, Süper Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde attıkları 10 golün 5'ini kafa vuruşlarıyla filelere gönderdi. 5 gol de farklı isimlerden geldi. Gol attığı 4 maçta en az 1 golü kafa ile kaydeden Kanarya'da Samatta, Pelkas, Cisse, Gökhan Gönül ve Serdar Aziz 'kafasını çalıştıran' oyuncular oldu. Ayrıca 2 penaltıyla birlikte gollerin 7'si (yüzde 70'i) duran toplardan geldi.