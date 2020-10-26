Fenerbahçe'de Caner Erkin Trabzonspor maçına damga vurdu! " O solak Beckham"

Kötü geçen 2 sezonun ardından Fenerbahçe bambaşka bir futbol sergiliyor. Geçiş döneminde en büyük pay Caner Erkin'e ait... 32 yaşındaki sol bek, maça damga vurdu. Sarılacivertlilerin ilk yarıda kilitlenen hücumunu, ikinci devrede hiçbir takımın önlem alamadığı ortalarıyla açtı. Tisserand'ın vurup Serkan Asan'a çarpan topun ağlarla buluştuğu korneri kullanan Caner Erkin, ikinci golde de başlangıç pasını verdi.



PENALTI GİBİ KORNER

Fenerbahçe'nın, Trabzonspor karşısında bulduğu 3. golün altında da yine Caner Erkin imzası vardı. 32 yaşındaki yıldız bir kez daha müthiş bir korner kullandı. Arkaya seken topta Papiss Cisse meşin yuvarlağı bomboş kaleye gönderirken zorlanmadı. Karşılaşma sonunda 'maçın yıldızı' Caner Erkin hem teknik direktörü Erol Bulut hem de takım arkadaşları tarafından tebrik edildi. Caner de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Maç sonunda sosyal medyada Caner Erkin'e övgü dolu sözler vardı:

Caner Erkin pırlanta gibi. * Hasan Ali'nin 8 senede yapamadığını Caner Erkin 6 maçta yaptı. * Caner o kadar güzel kesiyor ki ben bile evden kafa golü atıyorum. * İyi ki yeniden bizimlesin Fişekkk. * Caner Erkin kim mi? O solak Beckham. * Caner sezonun en iyi transferi.