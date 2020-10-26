Erol Bulut: Birkaç sözümüz yetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Yenik duruma düştükleri maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşayan genç hoca, öğrencilerine övgüler yağdırarak sözlerine başladı. 1-0 geriye düştükten sonra oyuncularının müthiş mücadele ettiğini söyleyen Bulut, "1'i istedik, 2'yi attık, 2'yi istedik, 3'ü attık. 4'ü de istedik ama olmadı. Müthiş bir geri dönüş yaptık. Futbolcularımız sahada çok iyi mücadele etti" dedi. Erol Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

"Karşılaşmaya iyi ve baskılı başladık. Lemos ile Sosa arasında anlaşmazlık oldu, golü yedik ve ilk yarıda dağıldık gibi. İkinci yarıda yaptığımız Sosa-Cisse değişikliğiyle daha atak ve baskılı oynamak istedik. İyiye doğru gidince iki değişiklik daha oldu ve takımı ateşledi. Soyunma odasındaki birkaç sözümüz de takımı bir noktaya getirdi. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar namağlup ilerleme şansı yakalarız. Ben ve futbolcularımız her zaman elimizden geleni yapacağız."

TRABZON'A YENİLMİYOR

Teknik Direktörü Erol Bulut, hocalık kariyerinde Trabzonspor'a karşı iç sahada oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Genç hoca, bordomavililere karşı 4. sınavında 3 galibiyetini aldı, bir de beraberlik elde etti.