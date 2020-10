Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken yorum: Orta sahada uçurum var!

SORULAR

1- Fenerbahçe - Trabzonspor maçının favorisi sizce kim? Neden?

2- Trabzonspor sezona iyi başlayamadı. Newton'un durumu sıkıntılı. F.Bahçe'de ise moraller süper. Bu durumlar kime ne artı sağlar?

3- Teknik olarak bakarsak, kale, defans, orta saha ve hücum karşılaştırması yapar mısınız?



GÜRCAN BİLGİÇ

"Bir taraf gücünü artırırken, diğeri ise kalitesini koruyamadı. F.Bahçe'nin en güçlü yeri orta sahasıydı. Yoluna devam ediyor. Sosa-Gustavo-Ozan formda. Buna defans dörtlüsü ve kaleci Altay da eklenebilir"



1- ÇETİN BİR MÜCADELE

Rüzgârı arkasına almış bir Fenerbahçe takımı var… Maça da daha avantajlı ve daha tehdit eden taraf olarak çıkacak. Bunun nedeni, "Çok iyi" olması değil… Trabzonspor'un "Çok kötü" olması… Bir taraf gücünü artırırken diğeri kalitesini koruyamadı. Çok sert ve çetin bir mücadele bizleri bekliyor. 3 puan Fenerbahçe'ye daha yakın ve rakibi çok iyi tanıyan bir de Erol Bulut var. Genç hoca, tecrübeli kadrosunu bu maçta en iyi şekilde kullanacaktır.



2- KIRILMA MAÇI

Trabzonspor için daha ligin 6. haftasında kırılma maçı izleyeceğiz… Eddie Newton, bu maça sembolik olarak çıkıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu hafta yatağı yorganı tesislere sermiş, tüm oyuncularına neden 'Yenilmemeleri' gerektiğini anlatmıştır. Ancak bu kez bu baskıyı kaldırabilecek tecrübeli oyunculardan yoksunlar. Fenerbahçe uzun süredir Kadıköy'de rakibini yenemiyor. Başka bir sezon oynamak istiyorlar. Galatasaray derbisinde müthişlerdi. Yakaladıkları ivmeyi bu maçta da korumak isteyecekler. Zaten onları maçın favorisi yapan da bu duygu. Kazandıkları anda en önemli rakiplerinden birini yarıştan koparacaklar. Seyircisiz atmosfer bu maçta F.Bahçe'nin en önemli dezavantajı.



3- SADECE UĞURCAN

Geçen seneye damga vuran Trabzonspor'un ön üçlüsü bu kez ortalarda yok. Formsuzluk, hastalık ve bozulan takım yapısı onları çok geriye itti. Sosa ve Novak'ı Fenerbahçe'ye kaptırarak da orta saha ve defansta eksildiler. Newton, dirençli, agresif veya tehditkâr bir oyun sergileyemedi. Trabzonspor gibi oynamıyorlar… Uğurcan dışında yıldız da çıkaramadılar. Fenerbahçe'nin ise en güçlü yeri; orta sahasıydı. Yoluna devam ediyor. Sosa-Gustavo-Ozan formdalar. Buna defans dörtlüsü ve kaleci Altay da eklenebilir. Ön taraftaki organizasyon sorunları devam ediyor. Bu nedenle iki takım adına da defansif-ofansif duran toplar en büyük tehdit. Oyunu çözecek birim en az hata yapan defans olacak. Bu maçta ligdeki Trabzonspor'u seyretmeyiz. Muhakkak çok daha konsantre ve mücadeleci olacaklar. Kart sayısı artabilir, eksik kalmaları büyük ihtimal. Cüneyt Çakır'ın yönettiği önemli maçlar genelde berabere bitiyor. 'Tekniktaktik' diyoruz ama başına bela almak istemeyen bir hakem yönetimiyle de karşılaşabiliriz.



İSKENDER GÜNEN

"Orta alanda F.Bahçe, Trabzonspor'a göre ağır basıyor. Çünkü bu alan Trabzonspor'un en sorunlu bölgesi. Newton sistemini değiştirmeli ve oyunculara gerçek potansiyellerini gösterebileceği alanda yer vermeli."



1- ŞARTLAR EŞİT!

Pandemi nedeniyle taraftarın olmadığı maçlar oynanmakta… Yani kendi sahanızda olsanız bile size coşku katan 12. adamınız yok. Taraftar desteğinden yoksunluk söz konusu. Bu da avantajı ortadan kaldıran en büyük etken olsa gerek… Bu yüzden favori sözcüğünün anlamının kalmadığını düşünüyorum. Bunun için de Avrupa liglerinde sürpriz sayılabilecek sonuçları hatırlatmak isterim. Bu maçta bu gerçekler ışığında şartları eşit olarak görmekteyiz.



2- SİSTEMİ YANLIŞ

Trabzonspor'da geçen yıldan alınması gereken derslerin alınmadığı bir gerçek. Kaçan şampiyonluğun en büyük nedenlerinden birisi yapılan transfer yanlışlarıydı. Sörloth'tan başka takıma katkı yapacak isim yoktu. Nwakaeme ve Ekuban sakatlandıktan sonra eğer kenardan gelen oyuncular takıma katkı yapabilseydi sonuç çok daha farklı olabilirdi. Bu sezon Sörloth, Novak ve Sosa'nın ayrılmasından sonra yapılan transferlerin henüz takıma katkı sağlamadıklarını gördük. Bir de teknik adam Newton'un oynatmak istediği sistem bu takımın oyuncu yapısına göre değil. Newton önce sistemi değiştirmeli ve oyuncuların gerçek potansiyellerini gösterdiği alanda yer vermeli.



3- SAVUNMA DA SORUNLU

Fenerbahçe kalesinde Altay mükemmel bir başlangıç yaptı, Uğurcan ise geçen sezonki formundan uzak. Savunmada Fenerbahçe geçen yılki oyuncularından farklı 4 isimle sahada yer alıyor. Özellikle kenar bekleri hücumda çok etkili. Trabzonspor'da ise savunmada sorunlar devam ediyor. Başakşehir maçında bireysel anlamda hatalar öne çıktı. Orta alanda Fenerbahçe, Trabzonspor'a göre ağır basan taraf. Çünkü bu alan Trabzonspor'un en sorunlu bölgesi. Abdulkadir Parmak'ın oynamadığı maçlarda mücadele gücü yüksek oyuncu olmadığı için rakipler orta saha üstünlüğünü rahatlıkla ele alıyor. Bir de top Trabzonspor'dayken inanılmaz pas hatalarının yapıldığı bir bölge olduğu için rakibe atak olanağı verilmekte. Hücumda ise Trabzonspor'un organizasyon yetersizliği var. Her şey Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ün bireysel becerilerine kalmış. Ekuban olmadığı zaman rakip savunma arkasına koşu yapan oyuncusu yok. Fenerbahçe'nin henüz önde gerekli uyumu gösteremediği gerçek. Buna rağmen sonucu her an değiştirebilecek oyunculara sahip.



Erol Bulut 45 yaşında. Almanya doğumlu hoca, aslen Trabzonlu. 2017 yılında teknik direktörlük kariyerine Malatya'da başladı.



48 yaşındaki Eddie Newton Londra doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine Trabzonspor'la başladı.



İki hoca ilk olarak geçen sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Newton'lu Trabzonspor, Erol Bulut'lu Alanyaspor'u 2-0 yenip kupanın sahibi olmuştu.



Bulut, F.Bahçe ile 6'sı özel, 5'i lig 11 maçta yenilmedi. (7G-4B)



Newton, 5'i hazırlık 5'i lig 10 maçta 3 galibiyet aldı.



F.Bahçe geride kalan 5 haftada 7 gol atıp, 4 yedi.



Trabzon ligde 5 gol bulup, kalesinde 7 gol gördü.



Fenerbahçe, lig maçlarında 23 yıldır Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilmiyor.



İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son 8 lig maçının 7'si berabere bitti. F.Bahçe rakibini 2015-16'da 2-0 yendi. Son 4 sezon eşitlik bozulmadı. (Sabah)