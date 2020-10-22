Altay Bayındır: Bu sene iyi bir takımız

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır basın toplantısı düzenledi. Genç file bekçisi bu sezon iyi bir takım olduklarını, en üst noktalara çıkmak istediklerini söyledi. "Geçen sezon takımda beklenmedik sakatlıklar oldu" diyen Altay, "Mevkisi olmayan arkadaşlarımız stoperde oynamak zorunda kaldı. Orta saha oyuncusu stoperde forma giyerse konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Biz de bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sene iyi bir takım kuruldu. İnşallah başarımızı sürdürüp sezon sonunda hedefimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.

ÇOK ÇALIŞIYORUM

Kendi performansının artmasını da değerlendiren Altay, "Geçen sezon daha farklı bir oyuncu grubuyla birlikteydik. Bizim üzerimize düşen her zaman çalışmak. Çalıştığın takdirde üst seviyeye çıkarsın. Ben de çalışıyorum. Kişisel gelişim kitapları okuyorum. Eleştirilere açık biriyim. Fazla eleştirileri dikkate almadan, hocalarımızın söylediği sözler dahilinde çalışıp, sahaya odaklanıp, nasıl gelişebilirime odaklanmış haldeyim ben. İyi geçen bir maçtan sonra da eleştirenler olur. Önemli olan insanın kendisini bilmesi" şeklinde konuştu.

PENALTIDA PSİKOLOJİ ÖNEMLİ

(Trabzonspor maçı) Her maç önemli. Bu maç da onlardan bir tanesi.

(Uğurcan'la kıyaslanması) Ülke futbolu için güzel şeyler.

(Beğendiği kaleciler) Tek isim veremem. Birçok ismi takip ediyorum. Büyük kulüplerde oynayanlar da hata yapabiliyor.

(Penaltılardaki rahatlığı) Antrenmanlardan sonra penaltı çalışıyorum. Psikoloji önemli. Rahat olduğunuz ve bunu rakibe hissettirdiğinizde o da topa temkinli gelmeye başlıyor.

(Hayali) Kısa vadeli plan yapan biriyim. Şu an tek hedefim F.Bahçe'nin başarısı.

(A Milli Takım) Şu anda ümitlerde oynuyorum. Davet gelirse orada da elimden geleni yaparım.

(Erol Bulut) Takım içindeki arkadaşlıkta Erol Bulut hocanın etkisi oldukça fazla. Yarın da (bugün) kendisiyle birlikte yemek yiyeceğiz.