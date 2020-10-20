Kilit adam Pelkas

Kanarya'daki kariyerine golle başlayan Dimitris Pelkas, ülkesi Yunanistan'da övgüleri kaptı. Gazeteler, oyuncunun performansını beğendi: ENİKOS: Pelkas, Türkiye'de gollü bir açılışa imza attı. Eski PAOK kaptanı kilit bir rolde oynadı, en iyi şekilde başlangıcı yaptı. İNPAOK: Dimitris, F.Bahçe formasıyla ideal açılışı yaptı. Göztepe maçına 11'de başladı ve golünü attı. GAZZETTA: Golle buluşması sadece 51 dakikasını aldı. ONSPORTS: Pelkas, F.Bahçe'de hesabı açtı.