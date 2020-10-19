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'de ayrılık kesinleşiyor! ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiraladığı ile yollarını ayırıyor. Aldığı yüksek maaş sebebiyle bu sezon yıldız ismi değerlendirmeyi planlamayan Kanarya, oyuncusunu Al İttihad'a geri gönderiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:36
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşiyor! Garry Rodrigues...

'nin kısa süre içerisinde yollarını ayırmayı planladığı ve sezon başından bu yana kadroda değerlendirmediği 'in yeni takımına katılacağı tarih belli oldu.

Arap basınında yer alan bilgilere göre geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiralanan oyuncu, eski takımı Al İttihad'a geri dönüyor.

'CUMARTESİ' ITTIHAD'DA!
Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshetmesine çok az kalan ve son prosedürleri konuşan Rodrigues, gelecek Cumartesi Al İttihad'a 'kesin olarak' katılacak.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 29 müsabakada 4 gol 6 asist üretmişti.

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