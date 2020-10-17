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Fenerbahçeli taraftarlar merak ediyordu! İşte Perotti'nin döneceği tarih

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna attığı Arjantinli futbolcu 'nin, sarı-lacivertli formayı giyeceği maç belli oldu. 32 yaşındaki sol kanat, ligdeki 4 maçı kaçıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 08:39
Fenerbahçeli taraftarlar merak ediyordu! İşte Perotti'nin döneceği tarih

döneminde önemli isimleri kadrosuna katan 'nin son hamlesi Roma'dan Arjantinli futbolcu olmuştu. Kariyerinde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken tecrübeli isim, sarı-lacivertli takımda da henüz maça çıkmadı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de teknik ekip Perotti'yi riske etmeme kararı aldı. 'de oynanacak , , ve maçlarını kaçıracak olan yıldız futbolcu, milli aradan sonra 22 Kasım'da oynanacak maçında hazır olacak.

Kariyerinde Sevilla, Roma, Genoa ve Boca Juniors gibi takımların formalarını giyen Diego Perotti, Fenerbahçe ile 2022 yılına dek sözleşme imzaladı.

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