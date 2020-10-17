Fenerbahçeli taraftarlar merak ediyordu! İşte Perotti'nin döneceği tarih

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin son hamlesi Roma'dan Arjantinli futbolcu Diego Perotti olmuştu. Kariyerinde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken tecrübeli isim, sarı-lacivertli takımda da henüz maça çıkmadı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de teknik ekip Perotti'yi riske etmeme kararı aldı. Süper Lig'de oynanacak Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak olan yıldız futbolcu, milli aradan sonra 22 Kasım'da oynanacak Gençlerbirliği maçında hazır olacak.

Kariyerinde Sevilla, Roma, Genoa ve Boca Juniors gibi takımların formalarını giyen Diego Perotti, Fenerbahçe ile 2022 yılına dek sözleşme imzaladı.