Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan 'tokat' yorumu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan 'tokat' yorumu!

Yaz transfer sezonunda 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe büyük bir değişim yaşadı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut yaptığı flaş açıklamalarda yeni transferleri değerlendirdirirken, Galatasaray'ın Ümit Milli Takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında sarı kırmızılı futbolcu Marcao'nun milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiasıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri