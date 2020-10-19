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'de inanılmaz etki! ve Sosa...

Yaz transfer sezonunda 'ye katılan ve , sarı lacivertli forma ile adeta 'top' yaptılar. Süper Lig'in 5. haftasında İzmir'de Göztepe'yi mağlup eden Kanarya'da galibiyetin öncüsü olan ikili, sezon başından bu yana gollerde büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:21
Fenerbahçe'de inanılmaz etki! Caner Erkin ve Sosa...

'nin sezon başında kadrosuna kattığı iki yıldız isim Caner Erkin ve Jose Sosa, ilk 5 haftada büyük etki bıraktı. Duran toplarda çok başarılı olan iki yıldız, takımın bulduğu 7 golün 6'sına imza attı.

Sadece Göztepe önünde Ozan Tufan'ın ortasında Pelkas'ın kaydettiği golde öne çıkmayan ikili, diğer gollerde öne çıktı. 5 haftada 3 asist yapan Caner'le, 5 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle oynayan Sosa, alkışları topladı.

4 yıl sonra sarı-lacivertlilere geri dönen Caner, Ç.Rize, Karagümrük ve Göztepe maçlarında kornerden asistleri yaptı. Sosa da Ç.Rize ve Göztepe maçlarında penaltıdan gol bulurken, 4. haftadaki Karagümrük karşılaşmasında da Samatta'ya gol attırdı.

5'TE 3
Milliyet'in haberine göre, Süper Lig'de 5. haftada Fenerbahçe aleyhine 3. kez penaltı verildi. Geçen hafta Karagümrük maçında kalesinde 2 penaltı tehlikesi yaşayan ve sadece 1 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu hafta da Göztepe deplasmanında penaltıdan Guilherme'nin golüyle üzüldü.

YENİLMEZ F.BAHÇE!
Erol Bulut yönetiminde 2020-21 sezonuna başlayan Fenerbahçe, emin adımlarla ilerliyor. Sezon başı kampındaki hazırlık maçlarından bu yana yenilmeyen sarı-lacivertliler yoluna devam ediyor. Hem özel maçlar hem de resmi karşılaşmalar toplamında 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alındı. Erol Bulut'un takımı Süper Lig'de de 5 haftada 11 puan topladı ve maç fazlasıyla dünü lideri geçirdi.

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