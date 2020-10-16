Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fernandao Goias'a transfer oldu

Son dakika haberi: Fernandao Goias'a transfer oldu

Son dakika haberi: 'de ve formaları giyen golcü oyuncu Fernandao, takımlarından Goias'a transfer oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 11:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 11:25
Son dakika transfer haberi: Fernandao Goias'a transfer oldu

'de ve formaları giyen Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, takımlarından Goias'a oldu

'de transfer döneminde uzun bir süre , ve Karagümrük ile görüşmeler yapan Brezilyalı futbolcu bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

Son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun böylece yeni adresi netlik kazanmış oldu.

Fernandao kariyeri boyunca toplamda 308 maça çıktı ve 123 gol, 17 asistlik performansa imza attı.

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