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'de son idmana katılmadı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz antrenmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bırakan , son idmana yine çıkmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 12:14
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues son idmana katılmadı!

'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü 'ye konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda , kasık ağrısı şikayeti nedeniyle antrenmana katılmadı. ile Diego Perotti ise düz koşuyla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, yarın akşam saatlerinde 'ndan kalkacak özel uçakla 'e hareket edecek.



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