Fenerbahçe'nin gözü zirvede!

Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan. Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Kanarya kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Göztepe ise Süper Lig'in ilk 4 haftasında yenilmedi. 1 galibiyet, 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım da evinde 3 puan için sahaya çıkacak.



6 OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ

Sarı-lacivertli ekipte, Karagümrük maçında çift sarıdan kızaran Uruguaylı stoper Lemos cezalı. Sakatlığı süren Diego Perotti ile milli takım kampında Covid- 19 testi pozitif çıkan Nabil Dirar'ın yanı sıra Gökhan Gönül, Garry Rodrigues ve Ömer Faruk da İzmir'e götürülmedi. Göztepe'de ise Napoleoni ve Batuhan'ın sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör Erol Bulut yaptığı toplantıda öğrencilerinden 3 puan istedi.



45 TARAFTAR İZLEYECEK

Karşılaşmayı 45 Göztepe taraftarı izleyecek. Futbol federasyonunun, locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından sarı-kırmızılı yönetim, Gürsel Aksel Stadı'ndaki localarda rezerve edilmemiş 45 bilet için çekiliş yaptı. Geçen sene kombinesi olanların arasından belirlenen 45 Göztepe taraftarı, Fenerbahçe maçında tribünde yer alacak.



Dün akşam uçakla İzmir'e giden F.Bahçe'de 22 kişilik kamp kadrosu şöyle: Altay, Harun, Oytun, Nazım, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Tolga, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Sinan, Thiam, Valencia, Samatta, Cisse ve Ademi.