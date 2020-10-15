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'de seri zamanı!

Milli aradan sonra gerçek futbollarını sahaya yansıtma sözü veren Teknik direktörü , en iyi 11’i arıyor. Forma için herkes savaşıyor. Tek hedef 3 puan.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:12 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de seri zamanı!

Milli maç arası sona ererken gözler tekrar 'e çevrildi. İlk 4 haftada 8 puan alan 'de hedef seri yakalayıp, zirveyi ele geçirmek. , 10 gündür yaptırdığı çalışmalarla taktik anlayışını oyuncularına anlatma fırsatı buldu. İstanbulspor ile oynanan hazırlık sınavında yapılan uygulamalar test edildi. Çift forvet, 3'lü defans ve orta sahada değişik varyasyonlar denendi. Yeni transferler de uyum süreçlerini bu süreçte büyük ölçüde tamamlamış oldu.

MİLLİLER DE DÖNECEK
Şampiyonluk özlemini bu yıl bitirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler pazar günü konuk olacağı 'yi yenerek galibiyet serisine başlamak istiyor. Erol Bulut'un bir amacı da sahaya güzel koyarak, milli ara sonrası için verdiği 'Özlenen Fenerbahçe' sözünü tutmak. Oyuncuların hepsinin istekli oluşu sevindiriyor. Milli takımlardaki isimler de bugün takıma dahil olacak. Bulut ilk 11'i yapılacak idmanlarda netleştirecek.

SAMATTA HIRS KÜPÜ
Milli takımdan erken dönen Samatta, antrenmanda hırsı ile dikkat çekti. İlk onbirde çıktığı ilk maçta 2 gol atan Tanzanyalı forvet, 'de de Bulut'un en büyük kozu olacak.

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