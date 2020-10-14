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'de antrenmanı yarıda bıraktı!

'de oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren 'de, , kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmana devam edemedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:19 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:32
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues antrenmanı yarıda bıraktı!

, maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde , kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

'in 5. haftasında deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalarını hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan futbolcular katılmazken, tedavisi devam eden Diego Perotti düz koşulara başladı.

İdman sırasında üst adalesinde sertleşme yaşayan Garry Rodrigues ise antrenmanı yarıda bıraktı. Gökhan Gönül de takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.


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