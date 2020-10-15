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dünyayı salladı!

Yeni sezona 18 transferle müthiş bir giriş yapan , sosyal medyayı da salladı. 18 yapan Fenerbahçe, eylül ayında 8 milyon 250 bin etkileşim ile ve gibi devleri geçerek 3. oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:14 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe dünyayı salladı!

Sarı-lacivertli kulüp, eylül ayında toplam 8 milyon 250 bin etkileşimle, Twitter'da ve gibi dev kulüpleri geride bırakarak 3'üncü sıraya yükseldi. Zirvede 14 milyon etkileşimle yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle takip ederken, ise taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle 3'üncü sırada kendine yer buldu. Liverpool 8 milyon 7 bin, Arsenal 7 milyon 750 bin ile Fenerbahçe'yi izledi. Yönetim, hesabından taraftarlara teşekkür etti.

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