Al-Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues açıklaması! Fenerbahçe ve ayrılık...

Fenerbahçe'nin iki sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Garry Rodrigues için Al Ittihad kulübünden flaş bir açıklama geldi.

UMF Radyo'ya konuşan Al Ittihad Basın Sözcüsü Ahmed Sadiq Diab, Rodrgiues'in geleceğiyle ilgili, "Herkes Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'de kiralık olduğunu biliyor. Ancak, Türk kulübünün kiralamayı devam ettirmek istemediğine dair bazı gelişmeler yaşandı. Şu an karar Fenerbahçe'nin, onları bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcunun geri dönmesi durumunda satılacağını açıklayan Diab, "Önümüzde iki seçenek var. Türkiye'de kalır veya bize döner. Bize dönerse Garry'i satayarak kulübümüze bir fayda sağlayabiliriz." dedi.