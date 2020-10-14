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Ekvador Uruguay'ı farklı geçti! Enner asist şov yaptı

Elemeleri'nde Ekvador sahasında Uruguay'ı konuk etti. Fenerbahçeli Enner 'nın iki asistle damga vurduğu karşılaşmayı Ekvador 4-2 kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:15
Ekvador Uruguay'ı farklı geçti! Enner Valencia asist şov yaptı

Avrupa kıtasında Uluslar Ligi heyecanı sürerken, 'da da Elemeleri oynanıyor. Ekvador, sahasında ağırladığı Uruguay'ı 4-2 gibi farklı bir skorla geçti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ekvador, 15'te Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçerken 34'te Estrada, Fenerbahçeli Enner 'nın asistiyle farkı 2'ye çıkardı. 52'de bir kez daha sahneye çıkan Estrada yine Valencia'nın asistiyle skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi takımın son golü 75'te Plata'dan gelirken, konuk ekibin gollerini ise 48'de Darwin Nunez ve 90'da penaltıdan kaydetti.

Ekvador böylelikle, grupta 3 puanla 5. sıraya yerleşirken, Uruguay ise yine 3 puanla 6. sırada yer aldı.

Bu arada Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir tedavi gören Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yerine kaleyi Martin Campana korudu.

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