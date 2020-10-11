Haberler Fenerbahçe Kokoskov’dan NBA’e ret!

Kokoskov’dan ’e ret!

Beko'da Obradovic'in ardından göreve getirilen için önemli bir iddia ortaya atıldı. basınında yer alan habere göre Sırp koç, takımlarından 'ten teklif aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:09 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Kokoskov’dan NBA’e ret!

Beko'da Obradovic'in ardından göreve getirilen için önemli bir iddia ortaya atıldı. basınında yer alan habere göre Sırp koç, takımlarından 'ten teklif aldı. Takımın başına eski basketbolcu Steve Nash'i getirerek yeni bir coaching ekibi kuran Nets, Nash'in yardımcısı olarak Kokoskov'u istedi. Ancak Igor Kokoskov'un Fenerbahçe'de kalacağını belirterek teklifi reddettiği kaydedildi.

4'TE 4'LE BAŞLADI
Kokoskov, Fenerbahçe Beko ile çıktığı ilk 4 maçı kazandı. Efes önünde 48 ribaund ile kulüp rekoru kırıldı. Kokoskov, ribauntların bu sezon 'kilit' noktaları olacağını söyledi: "Bu toplu bir sorumluluk. Herkes ribaunt için savaşmalı." dedi.

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