Kokoskov’dan NBA’e ret!

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından göreve getirilen Igor Kokoskov için önemli bir iddia ortaya atıldı. ABD basınında yer alan habere göre Sırp koç, NBA takımlarından Brooklyn Nets'ten teklif aldı. Takımın başına eski basketbolcu Steve Nash'i getirerek yeni bir coaching ekibi kuran Nets, Nash'in yardımcısı olarak Kokoskov'u istedi. Ancak Igor Kokoskov'un Fenerbahçe'de kalacağını belirterek teklifi reddettiği kaydedildi.

4'TE 4'LE BAŞLADI

Kokoskov, Fenerbahçe Beko ile çıktığı ilk 4 maçı kazandı. Efes önünde 48 ribaund ile kulüp rekoru kırıldı. Kokoskov, ribauntların bu sezon 'kilit' noktaları olacağını söyledi: "Bu toplu bir sorumluluk. Herkes ribaunt için savaşmalı." dedi.