Toulouse'da başkanlığa getirilen Damien Comolli, transferde Football Manager oyununu da kullanmaya başlayacaklarını söyledi: "Football Manager'i kullanmıyoruz ama kullanacağız. Kullanan birçok kulüp var. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalistleri Tottenham ve Liverpool, ikisi de veriler ele alınarak oluşturulan kadrolar. Artık verinin önemi büyük."
‘Transferde Football Manager kullanacağız’
Toulouse'da başkanlığa getirilen Damien Comolli, transferde Football Manager oyununu da kullanmaya başlayacaklarını söyledi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:35 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50