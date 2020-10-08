‘Transferde Football Manager kullanacağız’

Toulouse'da başkanlığa getirilen Damien Comolli, transferde Football Manager oyununu da kullanmaya başlayacaklarını söyledi: "Football Manager'i kullanmıyoruz ama kullanacağız. Kullanan birçok kulüp var. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalistleri Tottenham ve Liverpool, ikisi de veriler ele alınarak oluşturulan kadrolar. Artık verinin önemi büyük."