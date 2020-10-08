Haberler Fenerbahçe ‘Transferde Football Manager kullanacağız’

‘Transferde kullanacağız’

Toulouse'da başkanlığa getirilen , transferde oyununu da kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:35 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
‘Transferde Football Manager kullanacağız’

Toulouse'da başkanlığa getirilen , transferde oyununu da kullanmaya başlayacaklarını söyledi: "Football Manager'i kullanmıyoruz ama kullanacağız. Kullanan birçok kulüp var. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalistleri Tottenham ve , ikisi de veriler ele alınarak oluşturulan kadrolar. Artık verinin önemi büyük."

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