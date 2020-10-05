Fenerbahçe'den Murat Sağlam Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı!

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma rekabetinde şansı iyice azalan Murat Sağlam'ın yeni adresi belli oldu.

22 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu, sezon sonuna kadar Karadeniz ekibine kiralandı.

Bu sezon forma şansı bulamayan Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon 5 resmi maçta forma giymişti.



Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Çaykur Rizespor'umuz, Fenerbahçe'den Murat Sağlam ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı

22 yaşındaki defans oyuncusu Murat Sağlam Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Murat Sağlam'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

2 TRANSFER DAHA!

Öte yandan, Fenerbahçe'den Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Çaykur Rizespor, İsmail Köybaşı ve Onur Bulut ile anlaştı.