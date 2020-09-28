Dev derbide Fenerbahçelileri düşündüren o detay! 90 dakika boyunca...

Sezona büyük umutlar ve flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, ilk 3 haftada 5 puan toplarken, hücumdaki verimsiz görüntü taraftarları kara kara düşündürmeye başladı...
Hatayspor maçında 9 kişi kalan rakibi karşısında net pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde de hücumda etkisiz bir görüntü sergiledi.
Ezeli rakibine karşı atak organizasyonları konusunda başarılı olamayan Erol Bulut'un öğrencileri, Fatih Öztürk'ün koruduğu kaleyi yalnızca bir kez tutturabildi.
Sarı-lacivertlilerin 90 dakika boyunca tek isabetli şutu yeni transfer Marcel Tisserand'dan geldi.