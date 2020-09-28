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Dev derbide Fenerbahçelileri düşündüren o detay! 90 dakika boyunca...

'in 3. haftasındaki dev derbide ile sahadan golsüz beraberlikle ayrılırken, sarı-lacivertli takımın hücumda oldukça etkisiz kalması dikkat çekti. Kanarya, maç boyunca ezeli rakibinin kalesine sadece 'la bir isabetli şut çekebildi. | Son dakika Galatasray Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:45
Dev derbide Fenerbahçelileri düşündüren o detay! 90 dakika boyunca...

Sezona büyük umutlar ve flaş transferlerle başlayan , ilk 3 haftada 5 puan toplarken, hücumdaki verimsiz görüntü taraftarları kara kara düşündürmeye başladı...

Hatayspor maçında 9 kişi kalan rakibi karşısında net pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, derbisinde de hücumda etkisiz bir görüntü sergiledi.

Ezeli rakibine karşı atak organizasyonları konusunda başarılı olamayan Erol Bulut'un öğrencileri, 'ün koruduğu kaleyi yalnızca bir kez tutturabildi.

Sarı-lacivertlilerin 90 dakika boyunca tek isabetli şutu yeni 'dan geldi.

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