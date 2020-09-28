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'ın yıldızı 'nun kabusu! Yine oldu

'ın Kolombiyalı yıldızı , 0-0 sonuçlanan derbisinin etkisiz futbolcuları arasında yer aldı. Deneyimli futbolcu ilk 11'de başladığı maçta oyunda kaldığı süre içinde ceza sahası içinde topla buluşamadı. kariyerinde ikinci defa bu durumu yaşayan Falcao, yine 2019'daki Fenerbahçe maçında ceza sahasında topla buluşamamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:33
Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'nun Fenerbahçe kabusu! Yine oldu

'in 3. haftasında , Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı. Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, derbi karşılaşmasında rakibinin ceza sahasına girmekte zorlandı. Cimbom, Fenerbahçe ceza sahasında 90 dakika boyunca sadece 6 kez topla buluştu.

FALCAO HİÇ BULUŞAMADI!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu , Mauricio Lemos'un sıkı markajından kendini kurtaramadı. Derbi maçına ilk 11'de başlayan deneyimli golcü sahada kaldığı süre boyunca rakip ceza sahası içinde topla buluşamadı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI İKİNCİ DEFA!
Radamel Falcao'nun Süper Lig kariyerinde ilk 11 başlayıp rakip ceza sahasında topla buluşamadan bitirdiği iki maç da Fenerbahçe'ye karşı gerçekleşti. Kolombiyalı yıldızın diğer topla buluşamadığı karşılaşma, 28 Eylül 2019'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve yine 0-0 sonuçlanan derbi maçıydı.

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