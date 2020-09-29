Savunma tamam sıra hücumda

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon defans hatalarından çok çekmiş, Jailson ve Luiz Gustavo'yu bu bölgede oynatmak zorunda kalmıştı. Derbiye yeni transferler Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos ve Caner'den kurulu geri dörtlüyle çıkan Kanarya, Galatasaray'a 90 dakika boyunca ceza sahasında 6 kez topla buluşma fırsatı verirken, gol şansı tanımadı. Ligde geride kalan üç haftada kalesinde sadece 1 gol gören defans hattı şimdiden camiadan güvenoyu aldı. Teknik direktör Erol Bulut idmanlarda artık hücum organizasyonlarına daha fazla ağırlık verecek. Öncelikle Samatta ilk 11'e monte edilecek. Tanzanyalı golcünün istediği toplarla buluşturulması sağlanacak. Orta saha oyuncularından da daha fazla golü düşünmeleri istenecek.