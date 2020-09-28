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Samatta hakkında şok açıklama! "'ye gönülsüz gitti"

'nin 'dan kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü , ilk kez derbisinde sahaya çıktı. İngiliz ekibinin teknik direktörü , yıldız futbolcunun gidişiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:41
Samatta hakkında şok açıklama! "Fenerbahçe'ye gönülsüz gitti"

İngiliz ekibi 'nın teknik direktörü , 'ye olan Tanzanyalı golcü 'nın gidişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam oyuncunun, sarı-lacivertli ekibe gönülsüzce gittiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

Bence sonuç olarak onun için iyi bir karar oldu. Burada kalsa, oynaması garanti değildi. Ayrıca Ollie Watkins'e rekor bedel ödeyerek transfer ettik. Bize göre buradaki golcüler içerisinde en iyilerden biri. Keinan Davis de yeni sözleşme imzaladı. Oyuncuları stok yapmıyoruz. Fenerbahçe'den de bir teklif geldi ve sanırım Samatta, gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti. Onun, burada başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok iyi bir futbolcu ve insan... Ona kariyerinde iyi şanslar diliyoruz.


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