Haberler Fenerbahçe Ze Luis satrancı!

satrancı!

sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını sürdüren 'de listenin başında bulunan isimlerden olan için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Ze Luis satrancı!

için bekleyiş sürüyor. 'nin 29 yaşındaki forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama karşılığı 'ya 3 yılda ödenmek üzere 6 milyon euro teklif ettiği Porto'nun ise 8 milyon euro'da direttiği belirtiliyor. Pazarlıklar devam ediyor. Lisansı çıkarılan Ze Luis, Boavista maçını kulübede tamamlamıştı.

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