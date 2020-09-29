Ze Luis satrancı!

Ze Luis için bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama karşılığı Porto'ya 3 yılda ödenmek üzere 6 milyon euro teklif ettiği Porto'nun ise 8 milyon euro'da direttiği belirtiliyor. Pazarlıklar devam ediyor. Lisansı çıkarılan Ze Luis, Boavista maçını kulübede tamamlamıştı.