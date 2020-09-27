Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe maçı için Erol Bulut'tan flaş yorum! "Yeni gelen oyuncular..."

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 0-0 sonuçlanan Galatasaray derbisinin ardından konuştu. Yeni gelen oyuncuların iyi performans gösterdiğini ifade eden Bulut, kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

İşte o açıklamalar...



"Rakibin de birkaç pozisyonu var. Genel anlamda güzel bir maç oldu. Bugünkü performanstan memnunum.Kazanmak için her şeyi yaptık. Yeni gelen arkadaşlar iyi performans gösterdi. 11'de oynayan 7 futbolcumuz var, o yüzden performanstan memnunum."

"GALATASARAY GEÇEN SENEDEN BİRLİKTE, UYUMLU"

"Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orada arayış içerisindeyiz. Kanatta kim daha iyi, merkezde kim daha iyi... Samatta aramıza katıldı. Forvette yerini alacak. Sağında, solun, arkasında kimi oynatabiliriz, hangisi daha iyi, çalışıyoruz. Kamp dönemi maalesef 1 ay geçti. Tüm futbolcular elimizde yoktu. Orada eksiğiz, geriden geliyoruz. Galatasaray, geçen seneden birlikte, uyumlu."

"KAFAMDAKİ 11 YAVAŞ YAVAŞ ŞEKİLLENİYOR"

Erol Bulut, "Haftaya Karagümrük var ve sonrasında ara var. Daha iyi döneceğiz aradan. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor, yavaş yavaş." sözleriyle konuşmasını noktaladı.