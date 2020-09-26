Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır!

derbisine hazır!

, 'in 3. haftasında 'a konuk olacağı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerin Samandıra 'ndeki son antrenmanını Başkan ile yöneticiler ve Danabaş da takip etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:39
Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır!

, 'in 3. haftasında yarın 'a konuk olacağı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ile pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalar üzerinde durdu.

İdmanı kulüp başkanı ile yöneticiler ve Danabaş da takip etti.

Sarı-lacivertli takım, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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