Fenerbahçe'den Okaka hamlesi!

Vedat Muriç'in yerine golcü arayan Fenerbahçe, Ze Luis ve Mbwana Samatta'nın ardından Stefano Okaka için de harekete geçti. Sportitalia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Nijerya asıllı İtalyan forvetle yıllık 3 milyon euro garanti ücret karşılığında el sıkıştı. Udinese'ye ise 5 milyon euro bonservis bedeli önerildi. Okaka'nın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öne sürüldü. İki yıllık daha kontratı bulunan 31 yaşındaki Okaka, geçtiğimiz sezon 33 maçta 8 kez fileleri havalandırırken 2 de asist kaydetmişti.

ZE LUIS, ÇİNLİLER'İ REDDETTİ

Ancak Kanarya'nın asıl hedeflerinin Ze Luis ve Mbwana Samatta olduğu ifade ediliyor. Portekiz basını, Ze Luis'in Çin'den gelen teklifi reddettiğini duyurdu. Zero- Zero, Fenerbahçe dışında Celta Vigo, Lokomotiv Moskova, Sevilla ve Başakşehir'in de 29 yaşındaki forvetle ilgilendiğini yazdı. İbrenin Fenerbahçe'de olduğu bildirildi. Sarı- lacivertliler'in Samatta ile de prensipte anlaştığı, Aston Villa ile opsiyon konusunda pazarlık yapıldığı öğrenildi. Yönetim, Ze Luis ve Samatta'dan en az birini bu hafta bitirmek istiyor.

4

İtalya Milli Takımı'nda 4 kez oynayıp 1 gol atan Okaka, Roma altyapısında yetişti. Roma, Anderlecht, Sampdoria, Fulham, Parma gibi ekiplerde oynadı. Kariyerinde 375 maça çıkıp 75 gol atan oyuncu, 27 de asist gerçekleştirdi.